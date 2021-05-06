Акция протеста в Вильнюсе. Сотрудники санатория «Беларусь» во главе с мэром Друскининкая выступают против его закрытия
Новости Литвы. Сотрудники санатория «Беларусь» устроили массовую протестную акцию в Вильнюсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работники, беспрерывно сигналя, объезжают госучреждения. Возглавляет колонну из более чем 70 машин мэр Друскининкая.
Люди выступают против закрытия санатория. С января сотрудники не получают зарплату. Если ситуация не разрешится, работники намерены объявить голодовку. В сложившейся ситуации они винят МИД Литвы. Выяснилось, что санаторий Беларусь в санкционный список Евросоюза не входил. Решение принимал Вильнюс.
Большинство работников санатория литовцы. Выходит, что чиновники идут против своих граждан. Протест поддержала Литовская конфедерация профсоюзов. Ее руководитель назвала ситуацию социальной катастрофой, которую устроило государство.