Акция протеста в Вильнюсе. Сотрудники санатория «Беларусь» во главе с мэром Друскининкая выступают против его закрытия

Новости Литвы. Сотрудники санатория «Беларусь» устроили массовую протестную акцию в Вильнюсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работники, беспрерывно сигналя, объезжают госучреждения. Возглавляет колонну из более чем 70 машин мэр Друскининкая.

Люди выступают против закрытия санатория. С января сотрудники не получают зарплату. Если ситуация не разрешится, работники намерены объявить голодовку. В сложившейся ситуации они винят МИД Литвы. Выяснилось, что санаторий Беларусь в санкционный список Евросоюза не входил. Решение принимал Вильнюс.