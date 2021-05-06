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Акция протеста в Вильнюсе. Сотрудники санатория «Беларусь» во главе с мэром Друскининкая выступают против его закрытия

06 мая 2021 15:41
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Новости Литвы. Сотрудники санатория «Беларусь» устроили массовую протестную акцию в Вильнюсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работники, беспрерывно сигналя, объезжают госучреждения. Возглавляет колонну из более чем 70 машин мэр Друскининкая.

Акция протеста в Вильнюсе. Сотрудники санатория «Беларусь» во главе с мэром Друскининкая выступают против его закрытия-1

Люди выступают против закрытия санатория. С января сотрудники не получают зарплату. Если ситуация не разрешится, работники намерены объявить голодовку. В сложившейся ситуации они винят МИД Литвы. Выяснилось, что санаторий Беларусь в санкционный список Евросоюза не входил. Решение принимал Вильнюс.

Акция протеста в Вильнюсе. Сотрудники санатория «Беларусь» во главе с мэром Друскининкая выступают против его закрытия-4

Большинство работников санатория литовцы. Выходит, что чиновники идут против своих граждан. Протест поддержала Литовская конфедерация профсоюзов. Ее руководитель назвала ситуацию социальной катастрофой, которую устроило государство.

# Акции протеста # Ричардас Малинаускас # Фотофакт

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