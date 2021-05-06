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Франция обвиняет Великобританию в нарушении торгового соглашения

06 мая 2021 13:16
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Ответ на угрозы французов: Великобритания направила к острову Джерси два патрульных корабля. Решение принято после того, как Пятая республика пригрозила отключить там электроснабжение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франция обвиняет Великобританию в нарушении торгового соглашения -1

Поводом для обострения отношений двух стран стали новые правила вылова рыбы после Брексита. Франция обвинила королевство в ограничении прав на ловлю в районе Джерси и заявила, что это нарушает торговое соглашение. Чтобы рыбачить в данной зоне необходим специальный документ, а остров якобы не уведомил ЕС о новых технических мерах.

Франция обвиняет Великобританию в нарушении торгового соглашения -4

Джерси не входит в состав Великобритании, но является ее коронным владением. 95 процентов электроэнергии остров импортирует из Франции. Британский премьер Борис Джонсон заявил о неизменной поддержке Джерси, а также подчеркнул, что любая блокада будет абсолютно неправомерной.

# Международная политика # Борис Джонсон # Фотофакт

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