Франция обвиняет Великобританию в нарушении торгового соглашения

Ответ на угрозы французов: Великобритания направила к острову Джерси два патрульных корабля. Решение принято после того, как Пятая республика пригрозила отключить там электроснабжение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом для обострения отношений двух стран стали новые правила вылова рыбы после Брексита. Франция обвинила королевство в ограничении прав на ловлю в районе Джерси и заявила, что это нарушает торговое соглашение. Чтобы рыбачить в данной зоне необходим специальный документ, а остров якобы не уведомил ЕС о новых технических мерах.