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На Всемирном конгрессе вакцин назван лучший препарат от COVID-19

06 мая 2021 13:17
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На Всемирном конгрессе вакцин назвали лучший препарат от COVID-19. Им стала вакцина американской компании Moderna. Однако по каким критериям проходила оценка – неизвестно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Всемирном конгрессе вакцин назван лучший препарат от COVID-19-1

Ряд экспертов уже назвал такой выбор странным и спорным, а также предположил, что решение может быть политически или экономически мотивированным. Дело в том, что количество смертей от РНК-содержащих вакцин, какой и является Moderna, намного выше, чем даже от скандально известной AstraZeneca.

На Всемирном конгрессе вакцин назван лучший препарат от COVID-19-4

В этой связи почему американский препарат признан лучшим – неясно. В шорт-лист номинации, к слову, также попали другие вакцины, в том числе российский «Спутник V».

# Коронавирус # Фотофакт

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