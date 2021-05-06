На Всемирном конгрессе вакцин назван лучший препарат от COVID-19

На Всемирном конгрессе вакцин назвали лучший препарат от COVID-19. Им стала вакцина американской компании Moderna. Однако по каким критериям проходила оценка – неизвестно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ряд экспертов уже назвал такой выбор странным и спорным, а также предположил, что решение может быть политически или экономически мотивированным. Дело в том, что количество смертей от РНК-содержащих вакцин, какой и является Moderna, намного выше, чем даже от скандально известной AstraZeneca.