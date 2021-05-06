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На Пекин обрушилась пятая песчаная буря с начала 2021 года

06 мая 2021 13:14
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Новости Китая. Пятая за 2021 год песчаная буря обрушилась на Пекин. В городе усилился ветер, значительно ухудшилась видимость на дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Пекин обрушилась пятая песчаная буря с начала 2021 года -1

Специалисты предупреждают о возможном загрязнении воздуха. Жителей призывают выходить на улицу только в крайнем случае, а школам и детским садам рекомендуют отменить занятия и мероприятия на открытом воздухе. По мнению метеорологов, буря продлится как минимум до конца дня.

На Пекин обрушилась пятая песчаная буря с начала 2021 года -4

Напомним, в середине марта Пекин оказался под ударом самого сильного пылевого потока за 10 лет. Тогда в некоторых районах города концентрация мелких частиц в воздухе превысила норму в 160 раз.

# Погода # Фотофакт

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