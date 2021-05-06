На Пекин обрушилась пятая песчаная буря с начала 2021 года

Новости Китая. Пятая за 2021 год песчаная буря обрушилась на Пекин. В городе усилился ветер, значительно ухудшилась видимость на дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты предупреждают о возможном загрязнении воздуха. Жителей призывают выходить на улицу только в крайнем случае, а школам и детским садам рекомендуют отменить занятия и мероприятия на открытом воздухе. По мнению метеорологов, буря продлится как минимум до конца дня.