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Акции против встречи G7 по климату прошли в Италии

29 апреля 2024 07:33
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В Италии прошла массовая акция против энергетического саммита, который открывается в пригороде Турина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акции против встречи G7 по климату прошли в Италии-1

Тысячи людей заблокировали кольцевую дорогу. Они сожгли фотографии лидеров стран «Большой семерки», выступая против их политики в отношении климатического кризиса. По мнению протестующих, чиновники озабочены лишь собственным обогащением, не брезгуют разграблением природных ресурсов и варварской их добычей, лишая будущего народы других государств. Министры энергетики стран G7 соберутся на свой саммит в Венарии.

# Акции протеста # Новости Италии

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