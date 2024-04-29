Акции против встречи G7 по климату прошли в Италии

В Италии прошла массовая акция против энергетического саммита, который открывается в пригороде Турина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи людей заблокировали кольцевую дорогу. Они сожгли фотографии лидеров стран «Большой семерки», выступая против их политики в отношении климатического кризиса. По мнению протестующих, чиновники озабочены лишь собственным обогащением, не брезгуют разграблением природных ресурсов и варварской их добычей, лишая будущего народы других государств. Министры энергетики стран G7 соберутся на свой саммит в Венарии.