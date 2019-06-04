Аномальная жара в Индии: столбики термометра показывают + 50°C

Новости Индии. Жертвами аномальной жары в Индии стали почти два десятка человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее опасная ситуация складывается в северных и центральных районах страны, где столбики термометра показывают 50 градусов Цельсия. От ограниченных запасов воды, засыхающих рек и озер в первую очередь страдают фермеры и жители сельской местности.