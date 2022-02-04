США перебросят в Восточную Европу более 8 тысяч военных

В Польшу 4 февраля переброшены дополнительные силы американской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Сети появились кадры прибытия воздушно-десантной дивизии США. В общей сложности Варшава ждет две с половиной тысячи солдат. И это с учетом того, что уже сейчас в Польше находятся около пяти с половиной тысяч американских военных.

Таким образом, Вашингтон заметно усиливает свое присутствие в европейском регионе, целенаправленно повышая градус напряженности. В Восточную Европу США намерены перебросить восемь с половиной тысяч своих военных. В Вашингтоне эти действия комментируют как сигнал России.