Прямой эфир

В центре Алматы найден арсенал оружия. Изъяли гранаты, патроны и травматический пистолет

05 февраля 2022 11:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Казахстана. Арсенал оружия найден в центре Алматы. Видео опубликовала пресс-служба Департамента полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Алматы найден арсенал оружия. Изъяли гранаты, патроны и травматический пистолет-1

Тайник обнаружила служебная собака во время проведения оперативных мероприятий. Он находился около государственного музея, в самом центре январских беспорядков.

В центре Алматы найден арсенал оружия. Изъяли гранаты, патроны и травматический пистолет-4

Из тайника правоохранители изъяли травматический пистолет, гранаты, неподалеку в мусорном баке оказалось более 40 патронов различного калибра.

В центре Алматы найден арсенал оружия. Изъяли гранаты, патроны и травматический пистолет-7

Сообщается, что принадлежность боеприпасов будет установлена в ходе проверки.

# Протесты в Казахстане # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Литве мало денег. Вильнюс просит США увеличить финансирование
04 февраля 2022 21:02

Литве мало денег. Вильнюс просит США увеличить финансирование

США перебросят в Восточную Европу более 8 тысяч военных
04 февраля 2022 19:59

США перебросят в Восточную Европу более 8 тысяч военных

Правительство Мексики затягивает выдачу виз. Из-за этого местные мигранты пригрозили устроить голодовку
04 февраля 2022 11:16

Правительство Мексики затягивает выдачу виз. Из-за этого местные мигранты пригрозили устроить голодовку