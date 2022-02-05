В центре Алматы найден арсенал оружия. Изъяли гранаты, патроны и травматический пистолет

Новости Казахстана. Арсенал оружия найден в центре Алматы. Видео опубликовала пресс-служба Департамента полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тайник обнаружила служебная собака во время проведения оперативных мероприятий. Он находился около государственного музея, в самом центре январских беспорядков.

Из тайника правоохранители изъяли травматический пистолет, гранаты, неподалеку в мусорном баке оказалось более 40 патронов различного калибра.