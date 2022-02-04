Литве мало денег. Вильнюс просит США увеличить финансирование

Новости Литвы. Литва намерена разместить американских военных в стране на постоянной основе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для обсуждения этого вопроса Вильнюс отправил в США представительную делегацию, перед которой поставлена задача убедить Вашингтон, что без этого безопасность республики окажется под угрозой. Аргумент, которым намерен давить Вильнюс, – возможная агрессия со стороны России. Прекрасно понимая, что Белый дом очень болезненно реагирует на подобного рода заявления. Правда, за якобы благородной целью отстоять безопасность страны, перед литовскими переговорщиками стоит еще одна, довольно меркантильная. Выпросить побольше денег.

В рамках программы военной помощи Вашингтон платит странам Балтии 150 миллионов долларов в год. Но Вильнюсу этого мало, прикрываясь угрозой Москвы, он просит увеличить финансирование. Параллельно с этим президент Литвы ведет переговоры с Германией об увеличении военного контингента в стране.

США начали переброску около двух тысяч солдат в Польшу и еще несколько тысяч на юго-восточный фланг НАТО, в том числе в Румынию.