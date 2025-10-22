Аэропорт Вильнюса приостанавливал работу из-за воздушных шаров контрабандистов

В Литве было нарушено воздушное сообщение. Аэропорт Вильнюса приостановил работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейсы перенаправлялись в Каунас или Варшаву. Причиной ЧП стали неизвестные воздушные объекты недалеко от взлетно-посадочных полос. Как выяснилось позже, это десятки воздушных шаров, которые используют контрабандисты для перемещения товаров.

Несмотря на возобновление полетов, пассажиров просят следить за расписанием рейсов. Напомним, Вильнюсский аэропорт также был закрыт 5 октября из-за аналогичного инцидента