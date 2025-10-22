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В Дублине протестующие против мигрантов устроили стычки с полицией

22 октября 2025 08:50
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Вслед за Великобританией массовые антимигрантские выступления вспыхнули в Ирландии. В Дублине тысячи людей вышли на улицы города, требуя выгнать из страны нелегалов и закрыть все пункты их временного содержания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Агрессивно настроенная толпа собралась перед отелем, где находятся беженцы и скандировала расистские лозунги.

После того, как для наведения порядка и разгона манифестантов прибыла полиция, манифестанты забросали ее камнями, петардами и файерами. Группа людей в масках подожгла несколько патрульных машин, а затем пыталась ворваться в отель, где проживают мигранты, но были остановлены полицейским оцеплением.

Начались ожесточенные столкновения с правоохранителями, которые продолжались всю ночь. Министр юстиции Ирландии пообещал найти и наказать всех участников беспорядков.

# Протесты

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