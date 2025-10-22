Заявление Варшавы касательно невозможности гарантировать безопасность самолету президента РФ во время его следования в Будапешт на переговоры свидетельствует о готовности поляк совершать террористические акты, пишет РИА Новости со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Варшава посредством решения официального суда оправдала акт терроризма против «Северных потоков», и теперь глава МИД страны сообщает, что по требованию польского суда они могут воспрепятствовать свободному передвижению самолета Владимира Путина, указал дипломат. «Это весьма показательные дела», – подчеркнул Лавров.

Фото: Pinterest

