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Администрация Трампа отступила от указа о заморозке программ внешней помощи – NYT

29 января 2025 08:56
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Администрацией президента США Дональда Трампа смягчены ограничения в указе о приостановке программ помощи другим странам, пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

Администрация Трампа отступила от указа о заморозке программ внешней помощи – NYT-1

Фото: Pinterest

Послабление касается сферы медуслуг, питания, достижения базового уровня жизни. При этом, как указано в материале, оно не применено в отношении абортов, а также программ по «разнообразию, равенству и инклюзивности».

# Международная политика # Дональд Трамп

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