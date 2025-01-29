Администрация Трампа отступила от указа о заморозке программ внешней помощи – NYT

Администрацией президента США Дональда Трампа смягчены ограничения в указе о приостановке программ помощи другим странам, пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.
Администрацией президента США Дональда Трампа смягчены ограничения в указе о приостановке программ помощи другим странам, пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.
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Послабление касается сферы медуслуг, питания, достижения базового уровня жизни. При этом, как указано в материале, оно не применено в отношении абортов, а также программ по «разнообразию, равенству и инклюзивности».