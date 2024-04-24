Администрация Байдена: ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины

Обстановка на полях сражения разворачивается не в пользу ВС Украины, пишет ТАСС.

По мнению координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, которое им было высказано в беседе с журналистами, в ряде регионов Украины ситуация на передовой «не развивается в пользу украинцев».

При этом Кирби не смог прямо пояснить, каков должен быть результат у ВСУ на поле сражения, чтобы Белый дом не прекращал финансирование Киева. «Дело в том, чтобы гарантировать передачу им критически важных вооружений, которые им необходимы, прямо сейчас, чтобы начать менять ситуацию на поле боя», – сообщил политик.

Также Кирби уточнил, что через некоторое время Вашингтон продолжит согласовывать с Киевом долгосрочную стратегию «отражения российской агрессии», после чего начнет отправку новых поставок «для удовлетворения этих потребностей».