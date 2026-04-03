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AD: Трамп послал Зеленскому сигнал, заявив о вмешательстве Киева в выборы США

03 апреля 2026 12:02
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AD: Трамп послал Зеленскому сигнал, заявив о вмешательстве Киева в выборы США-0

Президент Америки Дональд Трамп направил сигнал своему коллеге Владимиру Зеленскому на фоне расследования возможного вмешательства Украины в поддержку кампании экс-лидера США Джо Байдена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на L' AntiDiplomatico.

Авторы связывают это с недовольством Трампа действиями Киева и стремлением снизить внешнеполитическую нагрузку, включая ситуацию вокруг Ирана.

Ранее Трамп заявлял, что Украина пыталась помешать ему на выборах 2024 года, ссылаясь на перехваченные сообщения о предполагаемом заговоре.

Фото: pixabay

# Международная политика # Дональд Трамп

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