Парламент Мьянмы избрал Мин Аун Хлайна президентом республики

В Мьянме избрали президента. Решением парламента им стал Мин Аун Хлайн. 69-летний политик получил 429 из 584 голосов депутатов. Он был одним из трех кандидатов. Два других стали вице-президентами страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мин Аун Хлайн возглавлял Вооруженные силы Мьянмы с 2011 года и отказался от должности главнокомандующего в связи с переходом на пост глав государства. Ожидается, что Мин Аун Хлайн официально вступит в должность уже в этом месяце. Он станет 11-м руководителем Мьянмы с момента обретения страной независимости от Великобритании в 1948 году.

Отметим, что отношения Беларуси и Мьянмы вышли на качественно новый, «исторический» уровень после официального визита Александра Лукашенко в эту страну в ноябре 2025 года. Тогда было подписано 30 соглашений о сотрудничестве в сферах обороны, промышленности, сельского хозяйства и технологий.