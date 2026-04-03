Макрон призвал объединиться средним державам против США и КНР

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал средние по размеру державы и противостоять США и Китаю. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Он подчеркнул необходимость проведения независимой политики.

Это заявление он сделал во время визита в Азию, где обсуждал безопасность в Ормузском проливе и сотрудничество с Южной Кореей и Японией, которые находятся под давлением из-за роста цен на энергоносители.

Ранее в МИД Франции отмечали, что действия Соединенных Штатов нельзя назвать полностью дружественными, однако Франция продолжает считать их своим союзником.

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