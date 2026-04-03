Прямой эфир

Макрон призвал объединиться средним державам против США и КНР

03 апреля 2026 11:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Макрон призвал объединиться средним державам против США и КНР-0

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал средние по размеру державы и противостоять США и Китаю. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Он подчеркнул необходимость проведения независимой политики.

Это заявление он сделал во время визита в Азию, где обсуждал безопасность в Ормузском проливе и сотрудничество с Южной Кореей и Японией, которые находятся под давлением из-за роста цен на энергоносители.

Ранее в МИД Франции отмечали, что действия Соединенных Штатов нельзя назвать полностью дружественными, однако Франция продолжает считать их своим союзником.

Фото: pixabay

# Эммануэль Макрон

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии из-за взрыва в вагоне эвакуировали 200 пассажиров
03 апреля 2026 11:17

В Германии из-за взрыва в вагоне эвакуировали 200 пассажиров

Парламент Мьянмы избрал Мин Аун Хлайна президентом республики
03 апреля 2026 11:16

Парламент Мьянмы избрал Мин Аун Хлайна президентом республики

NYT: РФ, КНР, Франция блокируют резолюцию ООН по Ормузскому проливу
03 апреля 2026 10:41

NYT: РФ, КНР, Франция блокируют резолюцию ООН по Ормузскому проливу