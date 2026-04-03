В Германии из-за взрыва в вагоне эвакуировали 200 пассажиров

В одном из вагонов, мужчина бросил в проход несколько страйкбольных гранат. От взрыва пострадали как минимум 12 человек. Также злоумышленник намеревался напасть на людей с ножом. Однако пассажирам удалось задержать его и запереть в туалете, где его обезвредили прибывшие на место ЧП полицейские. Во время ареста в рюкзаке нападавшего обнаружили два ножа, дымовые шашки и маску. Как сообщается, подозреваемым является 20-летний гражданин Германии. Мотивы его действий – неизвестны.