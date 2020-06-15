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В Молдове сильно пострадал урожай черешни

15 июня 2020 08:53
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Новости Беларуси. Молдавской черешни в 2020 году будет меньше. Из-за плохой погоды ранние сорта серьезно пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молдове сильно пострадал урожай черешни-1

Владельцы некоторых хозяйств потеряли до 50 тонн урожая. Но черешневый сезон продолжается: фермеры рассчитывают на более поздние виды. Сбор ягоды начнется через неделю, а в конце июня она появится и на белорусских рынках. Молдова – один из основных поставщиков черешни в нашу страну.

В Молдове сильно пострадал урожай черешни-4

Юрий Фала, исполнительный директор ассоциации производителей фруктов (Молдова):
В этом году идет настоящая борьба за урожай. Год аномальный с точки зрения сельского хозяйства. Много климатических феноменов. Длительная засуха, весенние заморозки, потом дожди с градом. Производителям нужно мобилизироваться и спасти поздние сорта. Вовремя их собрать, упаковать и отправить на экспорт.

В Молдове сильно пострадал урожай черешни-7

Цены на позднюю ягоду будут ниже, чем на раннюю, в среднем на 15 % обещают производители.

# Еда # Фотофакт

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