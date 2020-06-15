В Молдове сильно пострадал урожай черешни

Новости Беларуси. Молдавской черешни в 2020 году будет меньше. Из-за плохой погоды ранние сорта серьезно пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владельцы некоторых хозяйств потеряли до 50 тонн урожая. Но черешневый сезон продолжается: фермеры рассчитывают на более поздние виды. Сбор ягоды начнется через неделю, а в конце июня она появится и на белорусских рынках. Молдова – один из основных поставщиков черешни в нашу страну.

Юрий Фала, исполнительный директор ассоциации производителей фруктов (Молдова):

В этом году идет настоящая борьба за урожай. Год аномальный с точки зрения сельского хозяйства. Много климатических феноменов. Длительная засуха, весенние заморозки, потом дожди с градом. Производителям нужно мобилизироваться и спасти поздние сорта. Вовремя их собрать, упаковать и отправить на экспорт.