Землетрясение на Тайване: в Тайбэе повреждены несколько домов

Новости Тайваня. В центре внимания сейсмологов остается остров Тайвань, где 14 июня произошло серьезное землетрясение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его магнитуда составила 5,6. Очаг залегал на глубине 20 километров.

Эпицентр подземных толчков находился в 140 километрах юго-восточнее города Тайбэй, где проживают около 8 миллионов человек. Повреждены оказались несколько домов. Сведения о жертвах и угрозе цунами не поступали. Однако известно, что несколько человек пострадали от обломков, которые упали со стен зданий.