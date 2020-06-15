15 июня большинство стран ЕС открывает внутренние границы

Однако у разных государств при этом будут еще и свои условия. Так, Франция туристов из Великобритании и Испании по прибытии будет отправлять на 14-дневный карантин. В Германии правительство заявило, что если границы снова придется закрыть, то возвращать «своих» туристов больше не будут. А в Чехии с этого дня начинает действовать так называемая система «Светофор», регламентирующая, куда и на каких условиях смогут путешествовать граждане в пределах Европы.