15 июня большинство стран ЕС открывает внутренние границы

Новости мира. Большинство стран Евросоюза 15 июня откроют внутренние границы. Германия, Австрия, Франция, Нидерланды и ряд других начнут принимать граждан других европейских государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Большинство стран Евросоюза 15 июня откроют внутренние границы. Германия, Австрия, Франция, Нидерланды и ряд других начнут принимать граждан других европейских государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В аэропортах необходимо будет соблюдать санитарные требования – социальную дистанцию, носить маску и проводить дезинфекцию рук. У каждого пассажира будут дистанционно измерять температуру. Она должна быть не выше 38 градусов.
Однако у разных государств при этом будут еще и свои условия. Так, Франция туристов из Великобритании и Испании по прибытии будет отправлять на 14-дневный карантин. В Германии правительство заявило, что если границы снова придется закрыть, то возвращать «своих» туристов больше не будут. А в Чехии с этого дня начинает действовать так называемая система «Светофор», регламентирующая, куда и на каких условиях смогут путешествовать граждане в пределах Европы.