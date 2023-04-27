89-летний спортсмен из Польши претендует на звание старейшего виндсёрфера в мире
Новости Польши. Житель Польши Петр Дудек претендует на звание старейшего виндсерфера в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На днях ему исполнится 89 лет. И 40 из них он увлечен парусным спортом. Кстати, для Петра виндсерфинг – это не только удовольствие, но еще и тренировка. Как рассказывает спортсмен, во время занятий напрягаются все группы мышц, что позволяет ему оставаться бодрым и здоровым.
Петр Дудек, виндсерфер:
Самая большая проблема – научиться плыть и управлять стихией, поскольку нужно устоять перед ветром. Но когда достигаешь гармонии и встаешь на доску, становится по-настоящему хорошо.
Сейчас, согласно книге Гиннеса, рекорд принадлежит 86-летнему виндсерферу. Но Петр весной уже дважды вышел на парусной доске в море. И это официально задокументировали, а после отправили заявку представителям Книги Гиннесса. Так что теперь остается только ждать ответа.