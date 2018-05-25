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Ирландцы приезжают в страну, чтобы поучаствовать в референдуме о легализации абортов

25 мая 2018 14:44
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Новости Ирландии. В стране проходит референдум о легализации абортов. Решение о проведении плебисцита было принято правительством в конце января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирландцы приезжают в страну, чтобы поучаствовать в референдуме о легализации абортов -1

По сути, речь идет об отмене 8 поправки к конституции, принятой в 1983 году. Она констатирует равную значимость жизни плода и матери и запрещает прерывание беременности. Если по итогам голосования будет принято решение об её отмене, ирландки получат возможность делать аборт до 12 недель.

Ирландцы приезжают в страну, чтобы поучаствовать в референдуме о легализации абортов -4

А в случае наличия угрозы для жизни матери, до 24 недель. Вопрос столь важен для граждан, что многие живущие заграницей ирландцы возвращаются в страну только для того, чтобы выразить свое мнение на референдуме.

# Права человека # Фотофакт

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