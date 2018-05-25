Ирландцы приезжают в страну, чтобы поучаствовать в референдуме о легализации абортов

Новости Ирландии. В стране проходит референдум о легализации абортов. Решение о проведении плебисцита было принято правительством в конце января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сути, речь идет об отмене 8 поправки к конституции, принятой в 1983 году. Она констатирует равную значимость жизни плода и матери и запрещает прерывание беременности. Если по итогам голосования будет принято решение об её отмене, ирландки получат возможность делать аборт до 12 недель.