Ирландцы приезжают в страну, чтобы поучаствовать в референдуме о легализации абортов

Новости Ирландии. В стране проходит референдум о легализации абортов. Решение о проведении плебисцита было принято правительством в конце января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Ирландии. В стране проходит референдум о легализации абортов. Решение о проведении плебисцита было принято правительством в конце января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По сути, речь идет об отмене 8 поправки к конституции, принятой в 1983 году. Она констатирует равную значимость жизни плода и матери и запрещает прерывание беременности. Если по итогам голосования будет принято решение об её отмене, ирландки получат возможность делать аборт до 12 недель.
А в случае наличия угрозы для жизни матери, до 24 недель. Вопрос столь важен для граждан, что многие живущие заграницей ирландцы возвращаются в страну только для того, чтобы выразить свое мнение на референдуме.