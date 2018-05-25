Из-за аварии на грузинской ГЭС стране пришлось срочно покупать электричество у соседних стран

Новости Грузии. В блэкауте провели несколько часов тысячи жителей Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции без электричества остались несколько районов страны и часть Тбилиси.

К этому времени подача электроэнергии полностью восстановлена. Однако для восполнения дефицита стране пришлось срочно покупать электричество в Турции, Армении и России.