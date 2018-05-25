Прямой эфир

Из-за аварии на грузинской ГЭС стране пришлось срочно покупать электричество у соседних стран

25 мая 2018 14:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Грузии. В блэкауте провели несколько часов тысячи жителей Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции без электричества остались несколько районов страны и часть Тбилиси.

Из-за аварии на грузинской ГЭС стране пришлось срочно покупать электричество у соседних стран-1

К этому времени подача электроэнергии полностью восстановлена. Однако для восполнения дефицита стране пришлось срочно покупать электричество в Турции, Армении и России.

Из-за аварии на грузинской ГЭС стране пришлось срочно покупать электричество у соседних стран-4

Точные причины аварии пока не названы. Вероятнее всего проблема возникла c турбиной одного из агрегатов.

# Электроснабжение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ирландцы приезжают в страну, чтобы поучаствовать в референдуме о легализации абортов
25 мая 2018 14:44

Ирландцы приезжают в страну, чтобы поучаствовать в референдуме о легализации абортов

Сильнейшие ливни обрушатся на Оман: на страну надвигается циклон «Мекуну»
25 мая 2018 14:36

Сильнейшие ливни обрушатся на Оман: на страну надвигается циклон «Мекуну»

Угроза миновала. Жители Дрездена возвращаются в свои дома после эвакуации
25 мая 2018 13:41

Угроза миновала. Жители Дрездена возвращаются в свои дома после эвакуации