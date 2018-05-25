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Николас Мадуро принёс присягу в качестве президента Венесуэлы

25 мая 2018 14:59
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Новости Венесуэлы. В своей речи он поклялся «уважать и обеспечивать соблюдение конституции и проводить все революционные перемены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николас Мадуро принёс присягу в качестве президента Венесуэлы-1

Напомним, досрочные выборы в стране прошли 20 мая. За кандидатуру Мадуро отдали голоса 68% избирателей. Поскольку большинство представителей оппозиции бойкотировали голосование, явка на выборах составила всего 46%.

# Выборы в Венесуэле

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