Николас Мадуро принёс присягу в качестве президента Венесуэлы

Новости Венесуэлы. В своей речи он поклялся «уважать и обеспечивать соблюдение конституции и проводить все революционные перемены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Венесуэлы. В своей речи он поклялся «уважать и обеспечивать соблюдение конституции и проводить все революционные перемены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, досрочные выборы в стране прошли 20 мая. За кандидатуру Мадуро отдали голоса 68% избирателей. Поскольку большинство представителей оппозиции бойкотировали голосование, явка на выборах составила всего 46%.