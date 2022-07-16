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Первый подводный археологический парк открылся на Кипре

16 июля 2022 11:33
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Новости Кипра. Первый подводный археологический парк открылся на Кипре. Он находится рядом с руинами древнего города Аматус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый подводный археологический парк открылся на Кипре-1

Туристам достаточно надеть только маску для плавания и можно рассматривать затонувшие сооружения гавани. Интересны также богатые морские флора и фауна. На затопленном ныне месте первые люди поселились в 1 100 году до нашей эры. А гавань построили примерно 2 300 лет назад. Ученые считают, что ее могли использовать в военных целях. Подводный археологический парк можно свободно посещать в любое время. Платные здесь только экскурсии.

# Музей # Фотофакт

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