Новости Кипра. Первый подводный археологический парк открылся на Кипре. Он находится рядом с руинами древнего города Аматус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туристам достаточно надеть только маску для плавания и можно рассматривать затонувшие сооружения гавани. Интересны также богатые морские флора и фауна. На затопленном ныне месте первые люди поселились в 1 100 году до нашей эры. А гавань построили примерно 2 300 лет назад. Ученые считают, что ее могли использовать в военных целях. Подводный археологический парк можно свободно посещать в любое время. Платные здесь только экскурсии.