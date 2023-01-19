Самый низкий показатель за 30 лет. В мире стали реже покупать автомобили

Страдает в нынешней экономической ситуации автомобильный бизнес. В мире снизились продажи легковых машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Страдает в нынешней экономической ситуации автомобильный бизнес. В мире снизились продажи легковых машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По итогам 2022 года показатель сократился до рекордного за 30 лет. В прошлом году было зарегистрировано чуть более 9 миллионов новых машин. Основная причина, по словам производителей, – нехватка деталей. Нарушены многие цепочки поставок были в том числе из-за антироссийских санкций.
К тому же, на фоне объективно более серьезных проблем, в частности экономических, люди просто отложили дорогие приобретения до лучших времен. Например, американцы стали покупать значительно меньше машин. Прошлый год показал наихудшие продажи за последнее десятилетие.
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