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20 авиарейсов задержаны и 15 отменены – над Москвой навис густой туман

01 октября 2022 12:12
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Новости России. Более 20 рейсов задержаны и 15 отменены в аэропортах Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 авиарейсов задержаны и 15 отменены – над Москвой навис густой туман-1

Над городом навис густой туман. Труднее всего жителям юго-западной части – там туман особенно плотный. А в центре лишь легкая дымка.

1 октября в Московском регионе объявлен желтый, второй из четырех, уровень опасности из-за тумана и дождя. По прогнозам синоптиков, погода в столице восстановится ближе к вечеру.

# Авиасообщение # Новости России # Фотофакт

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