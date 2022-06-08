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8 июня – Всемирный день океанов. По всему миру будут чистить береговые линии от пластика

08 июня 2022 09:05
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8 июня отмечают Всемирный день океанов. В честь этого события до конца недели по всему миру будут проводиться акции по очистке береговых линий от пластика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

8 июня – Всемирный день океанов. По всему миру будут чистить береговые линии от пластика-1

Стоит отметить, что океан покрывает более 70 % территории планеты. Он является источником нашей жизни, обеспечивая средства к существованию людей и всех других организмов на Земле, так как он производит около 50 % кислорода на планете. Также в нем сосредоточена большая часть биоразнообразия Земли, и он является основным источником белка для более чем миллиарда людей во всем мире.  

8 июня – Всемирный день океанов. По всему миру будут чистить береговые линии от пластика-4

Однако человеческая деятельность нарушила хрупкость этой экосистемы. По данным ООН, почти 90 % популяций крупной рыбы истощены, 50 % коралловых рифов уничтожены. В результате это приводит к ухудшению климата, так как Мировой океан является главным природным стабилизатором.  

# Океан # Фотофакт

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