8 июня – Всемирный день океанов. По всему миру будут чистить береговые линии от пластика

8 июня отмечают Всемирный день океанов. В честь этого события до конца недели по всему миру будут проводиться акции по очистке береговых линий от пластика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоит отметить, что океан покрывает более 70 % территории планеты. Он является источником нашей жизни, обеспечивая средства к существованию людей и всех других организмов на Земле, так как он производит около 50 % кислорода на планете. Также в нем сосредоточена большая часть биоразнообразия Земли, и он является основным источником белка для более чем миллиарда людей во всем мире.