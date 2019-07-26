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В Перу загорелись более 200 домов

26 июля 2019 13:41
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Новости Перу. Пожар в Перу уничтожил более 200 домов. Пламя вспыхнуло на западе столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу загорелись более 200 домов-1

Огонь быстро распространился из-за сильного ветра. К тому же в районе происшествия находятся в основном деревянные жилые постройки.

В Перу загорелись более 200 домов-4

Со стихией боролись десятки пожарных бригад. Из-за отравления угарным газом нескольким жителям понадобилась медицинская помощь. Обошлось без жертв.

# Пожар # Фотофакт

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