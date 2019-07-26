В Перу загорелись более 200 домов

Новости Перу. Пожар в Перу уничтожил более 200 домов. Пламя вспыхнуло на западе столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Перу. Пожар в Перу уничтожил более 200 домов. Пламя вспыхнуло на западе столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огонь быстро распространился из-за сильного ветра. К тому же в районе происшествия находятся в основном деревянные жилые постройки.
Со стихией боролись десятки пожарных бригад. Из-за отравления угарным газом нескольким жителям понадобилась медицинская помощь. Обошлось без жертв.