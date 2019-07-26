Венецианский кинофестиваль представил конкурсную программу

Новости мира. Венецианский кинофестиваль представил программу смотра. В 2019 году в основном конкурсе участвует 21 картина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Венецианский кинофестиваль представил программу смотра. В 2019 году в основном конкурсе участвует 21 картина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них работа американского режиссера Тодда ФИллипса «Джокер», где сыграли Хоакин Феникс и Роберт Де Ниро и фантастический фильм Джеймса Грея «К звездам» с Брэдом Питтом.
На основные награды смотра претендует и последняя работа классика европейского кино Романа Полански «Дело Дрейфуса». Картина повествует об истории офицера, которого безвинно осудили за шпионаж. 76-й Венецианский кинофестиваль будет проходить на острове Лидо с 28 августа по 7 сентября.