Венецианский кинофестиваль представил конкурсную программу

Новости мира. Венецианский кинофестиваль представил программу смотра. В 2019 году в основном конкурсе участвует 21 картина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них работа американского режиссера Тодда ФИллипса «Джокер», где сыграли Хоакин Феникс и Роберт Де Ниро и фантастический фильм Джеймса Грея «К звездам» с Брэдом Питтом.