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Венецианский кинофестиваль представил конкурсную программу

26 июля 2019 14:01
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Новости мира. Венецианский кинофестиваль представил программу смотра. В 2019 году в основном конкурсе участвует 21 картина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венецианский кинофестиваль представил конкурсную программу-1

Среди них работа американского режиссера Тодда ФИллипса «Джокер», где сыграли Хоакин Феникс и Роберт Де Ниро и фантастический фильм Джеймса Грея «К звездам» с Брэдом Питтом.

Венецианский кинофестиваль представил конкурсную программу-4

На основные награды смотра претендует и последняя работа классика европейского кино Романа Полански «Дело Дрейфуса». Картина повествует об истории офицера, которого безвинно осудили за шпионаж. 76-й Венецианский кинофестиваль будет проходить на острове Лидо с 28 августа по 7 сентября.

Венецианский кинофестиваль представил конкурсную программу-7

# Кино # Фотофакт

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