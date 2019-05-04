«Жёлтые жилеты» вышли в поддержку персонала госпиталей и тех, кто не имеет доступа к медпомощи

Новости Франции. В Париже прошла очередная субботняя акция «желтых жилетов». Шествие, в котором приняли участие сотни человек, двигалось по бульвару Маджента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 мая акция прошла в поддержку персонала госпиталей и граждан, которые не имеют доступа к медицинской помощи. Протестующие планировали дойти до площади Нации. Манифестация проходила спокойно, однако в целях обеспечения безопасности колонну сопровождали усиленные наряды полиции.