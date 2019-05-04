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«Жёлтые жилеты» вышли в поддержку персонала госпиталей и тех, кто не имеет доступа к медпомощи

04 мая 2019 19:05
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Новости Франции. В Париже прошла очередная субботняя акция «желтых жилетов». Шествие, в котором приняли участие сотни человек, двигалось по бульвару Маджента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Жёлтые жилеты» вышли в поддержку персонала госпиталей и тех, кто не имеет доступа к медпомощи-1

4 мая акция прошла в поддержку персонала госпиталей и граждан, которые не имеют доступа к медицинской помощи. Протестующие планировали дойти до площади Нации. Манифестация проходила спокойно, однако в целях обеспечения безопасности колонну сопровождали усиленные наряды полиции.

«Жёлтые жилеты» вышли в поддержку персонала госпиталей и тех, кто не имеет доступа к медпомощи-4

Напоминаем: первомайская демонстрация в Париже, в которой также принимали участие «желтые жилеты», сопровождалась беспорядками. В столице были задержаны более 300 человек.

«Жёлтые жилеты» вышли в поддержку персонала госпиталей и тех, кто не имеет доступа к медпомощи-7

# Акции протеста # Фотофакт

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