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75-летие Победы над нацизмом: как этот день отмечают в странах Европы

08 мая 2020 15:20
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Новости мира. 75-летие Победы над нацизмом отмечают 8 мая в Европе. Именно этот день европейские страны-союзники считают днем окончания Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

75-летие Победы над нацизмом: как этот день отмечают в странах Европы-1

Во Франции по случаю знаменательной даты состоялась праздничная церемония. Президент страны Эммануэль Макрон возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. В Великобритании память погибших почтили двумя минутами молчания. В ритуале приняли участие принц Чарльз и его супруга, а также премьер-министр страны Борис Джонсон.  

75-летие Победы над нацизмом: как этот день отмечают в странах Европы-4

В честь 75-ой годовщины Победы над Лондоном пролетела пилотажная группа королевских военно-воздушных сил. Вечером с торжественной речью к нации обратится королева Елизавета II.

# Вторая мировая война # Елизавета II # Эммануэль Макрон # Борис Джонсон # Принц Чарльз # Фотофакт

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