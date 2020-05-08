75-летие Победы над нацизмом: как этот день отмечают в странах Европы

Новости мира. 75-летие Победы над нацизмом отмечают 8 мая в Европе. Именно этот день европейские страны-союзники считают днем окончания Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции по случаю знаменательной даты состоялась праздничная церемония. Президент страны Эммануэль Макрон возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. В Великобритании память погибших почтили двумя минутами молчания. В ритуале приняли участие принц Чарльз и его супруга, а также премьер-министр страны Борис Джонсон.