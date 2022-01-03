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74-летний француз решил покорить Атлантический океан и добраться в США на каноэ

03 января 2022 06:14
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Пересечь Атлантический океан на каноэ намерен 74-летний француз. Мужчина надеется достигнуть берегов США через 90 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бывший военный Жан-Жак Савен основательно подготовился к увлекательному и опасному путешествию.

74-летний француз решил покорить Атлантический океан и добраться в США на каноэ-1

По его расчетам, сидеть на веслах он будет до 10 часов в сутки. Его 8-метровое каноэ весом под тонну сделано специально для таких случаев. На борту находится около 300 килограммов припасов, в том числе бутылка шампанского, которую Жан-Жак Савен намерен открыть в день своего 75-летия – 14 января.

74-летний француз решил покорить Атлантический океан и добраться в США на каноэ-4

В 2019 году француз уже пересекал Атлантику в 3-метровой бочке.

# Путешествия # Жан-Жак Савен # Фотофакт

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