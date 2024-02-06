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7 детей скончались от пневмонии за сутки в одной из провинций Пакистана

06 февраля 2024 06:29
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Семеро детей стали жертвами пневмонии в крупнейшей пакистанской провинции. Это произошло всего за один день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 детей скончались от пневмонии за сутки в одной из провинций Пакистана-1

Лахор лидирует в мировом рейтинге по уровню загрязнения воздуха. Тяжелый смог висит над городом и его улицах. Помимо этого, уровень жизни населения, и особенно качество питания, у большинства оставляет желать лучшего, что в свою очередь не способствует здоровью, в частности стимулирует развитие легочных заболеваний. По данным департамента здравоохранения Пенджаба, в провинции за сутки зафиксировали 764 новых случая пневмонии.

# Заболевания # Новости Пакистана

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