7 детей скончались от пневмонии за сутки в одной из провинций Пакистана

Семеро детей стали жертвами пневмонии в крупнейшей пакистанской провинции. Это произошло всего за один день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лахор лидирует в мировом рейтинге по уровню загрязнения воздуха. Тяжелый смог висит над городом и его улицах. Помимо этого, уровень жизни населения, и особенно качество питания, у большинства оставляет желать лучшего, что в свою очередь не способствует здоровью, в частности стимулирует развитие легочных заболеваний. По данным департамента здравоохранения Пенджаба, в провинции за сутки зафиксировали 764 новых случая пневмонии.