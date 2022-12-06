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В Вильнюсе сносят крупнейший мемориал советским воинам

06 декабря 2022 13:01
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Новости Литвы. Кампанию по уничтожению памяти продолжают наши европейские соседи. В Вильнюсе начался демонтаж крупнейшего в Литве мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вильнюсе сносят крупнейший мемориал советским воинам-1

Работы будут продолжаться 20 дней и обойдутся бюджету в 50 тысяч евро. Уничтожить памятник планировали еще в ноябре, но из-за протеста Комитета ООН по правам человека вильнюсским властям пришлось оставить его в покое. Сегодня, 6 декабря, мэр литовской столицы заявил, что все необходимые разрешения получены. Мемориал на Антакальнисском кладбище был создан в 1951 году, там захоронено более 3 тысяч солдат Красной армии.

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# Памятники # Ремигиюс Шимашюс # Новости Литвы # Фотофакт

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