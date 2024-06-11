58% поляков поддерживают стрельбу по мигрантам на границе – результаты соцопроса

Воинственный характер демонстрирует и Польша. Власти давно поставили страну на путь милитаризации. В Варшаве полны решимости создать самую сильную сухопутную армию в Европе, и все для того, чтобы обеспечить безопасность государства, защитив его от мнимых угроз с Востока, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как правило, подобные заявления звучали из уст польского руководства. Однако, как выяснилось, сегодня такая риторика близка и гражданам республики. Они тоже усмотрели опасность в соседстве с Беларусью. Речь о миграционном кризисе, в котором обвиняют нашу страну. Польша демонстрирует пугающие результаты соцопроса. Согласно исследованию, большинство жителей страны считают возможным стрелять по беженцам на границе. Однозначно в поддержку таких мер высказались 58 % респондентов, еще 28 %, скорее, одобряют эту идею. Вероятно, это окончательно развяжет руки польским властям и военным. Напомним, только в мае солдаты Польши около 700 раз стреляли в сторону беженцев. Сейчас расследуются четыре эпизода, связанных с применением оружия на границе. Во всех случаях солдатам, открывшим огонь, ничего не угрожало.