Повторится ли история 2000 года: как проголосует коллегия выборщиков в США

Новости США. Последний бой Дональда Трампа. В США в эти минуты проходит голосование выборщиков, которое решит судьбу избранного президента. Такова обязательная процедура выборов в Америке.

Как правило, это формальность, но не на этот раз.

На членов коллегии оказывают серьезное давление, многих агитируют саботировать результаты народного голосования и не поддерживать миллиардера.

Для того, чтобы он остался без Овального кабинета, его противникам нужно переманить на свою сторону 37 выборщиков.

Что происходит на политической арене за океаном и какой сценарий развития событий наиболее ожидем – разобрались в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финальный штрих к картине под названием «президентские выборы в США 2016» готовятся нанести американские выборщики. 538 делегатов от всех штатов плюс округ Колумбия, по идее, должны просто подтвердить результаты голосования от 8 ноября.

306 баллов у Трампа, 232 – у госпожи Клинтон.

Однако в преддверии «Дня невозврата», как называют 19 декабря, на многих членов коллегии давили. Мол, давайте подкорректируем эти цифры в пользу экс-госсекретаря. Еще больше скандал в грязной кампании за «честные выборы» разгорелся, когда пока еще первая леди Мишель Обама заявила: с приходом Трампа завершится «эпоха надежд и перемен».

Дональд Трамп, избранный Президент США:

Мишель Обама заявила вчера, что надежды больше нет. Я так понимаю, что она говорила о прошлом, а не будущем. Потому что у нас сейчас есть и большие надежды, и еще больший потенциал. Я уверяю Вас, как государство нас ждет великое будущее.

Пока демократы критикуют Трампа, последний, как настоящая рок-звезда, отправился гастролировать по стране с «благодарственным туром».

В это время в родном для эксцентрика Нью-Йорке идут протесты.

Так как же Трамп победил, если Америка против? Все дело в двухступенчатой системе голосования. Сначала – люди, а потом – выборщики. Согласно подсчетам бюллетеней народных, Клинтон уложила миллиардера на лопатки: почти на три миллиона больше человек отправляли именно ее в Белый Дом.

Сергей Кизима, политолог:

Сами американцы должны разобраться, что им на самом деле нужно. То есть если бы система была обычная, как в Беларуси, России и многих других странах (не было коллегии выборщиков, а была одноступенчатая система) – Хиллари Клинтон была бы Президентом США.

Ожидать, что выборщики скопом решат игнорировать мнение людей, скорее всего, не стоит. Это и противозаконно, и чревато для карьеры – из коллегии исключат со штрафом.