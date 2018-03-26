53 человека погибли, 40 госпитализированы, более 10 числятся пропавшими без вести. Что известно о трагедии в Кемерово

Новости России. В Кемерово накануне горело здание торгового центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самый крупный пожар в России за последние 100 лет. Хронология трагедии в Кемерово
Новости России. В Кемерово накануне горело здание торгового центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самый крупный пожар в России за последние 100 лет. Хронология трагедии в Кемерово
МЧС России обновило данные о жертвах и пострадавших – 53 человека погибли, больше сорока – с ожогами и другими травмами находятся в больнице. Более 10 человек остаются пропавшими без вести.
53 человека погибли в торговом центре в Кемерово. Кто ответит за произошедшее?
Спасатели продолжают поиски. Задействованы сотни человек и десятки единиц техники. Кемеровский пожар уже признан одним из крупнейших за последние 100 лет в России.
Следствие назвало две основные версии трагедии в ТЦ в Кемерово