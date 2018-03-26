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53 человека погибли, 40 госпитализированы, более 10 числятся пропавшими без вести. Что известно о трагедии в Кемерово

26 марта 2018 08:50
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Новости России. В Кемерово  накануне горело здание торгового центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый крупный пожар в России за последние 100 лет. Хронология трагедии в Кемерово

53 человека погибли, 40 госпитализированы, более 10 числятся пропавшими без вести. Что известно о трагедии в Кемерово-1

53 человека погибли, 40 госпитализированы, более 10 числятся пропавшими без вести. Что известно о трагедии в Кемерово-3

МЧС России обновило данные о жертвах и пострадавших – 53 человека погибли, больше сорока – с ожогами и другими травмами находятся в больнице. Более 10 человек остаются пропавшими без вести.

53 человека погибли в торговом центре в Кемерово. Кто ответит за произошедшее?

53 человека погибли, 40 госпитализированы, более 10 числятся пропавшими без вести. Что известно о трагедии в Кемерово-6

Спасатели продолжают  поиски. Задействованы сотни человек и десятки единиц техники. Кемеровский пожар уже признан одним из крупнейших за последние 100 лет в России.

Следствие назвало две основные версии трагедии в ТЦ в Кемерово

53 человека погибли, 40 госпитализированы, более 10 числятся пропавшими без вести. Что известно о трагедии в Кемерово-9

# Фотофакт # Пожар в торговом центре в Кемерово

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53 человека погибли в торговом центре в Кемерово. Кто ответит за произошедшее?
26 марта 2018 08:40

53 человека погибли в торговом центре в Кемерово. Кто ответит за произошедшее?

Один из самых крупных пожаров в России за последние 100 лет. Хронология трагедии в Кемерово
26 марта 2018 08:28

Один из самых крупных пожаров в России за последние 100 лет. Хронология трагедии в Кемерово

Следствие назвало две основные версии трагедии в ТЦ в Кемерово
26 марта 2018 08:14

Следствие назвало две основные версии трагедии в ТЦ в Кемерово