53 человека погибли, 40 госпитализированы, более 10 числятся пропавшими без вести. Что известно о трагедии в Кемерово

Новости России. В Кемерово накануне горело здание торгового центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самый крупный пожар в России за последние 100 лет. Хронология трагедии в Кемерово

МЧС России обновило данные о жертвах и пострадавших – 53 человека погибли, больше сорока – с ожогами и другими травмами находятся в больнице. Более 10 человек остаются пропавшими без вести. 53 человека погибли в торговом центре в Кемерово. Кто ответит за произошедшее?