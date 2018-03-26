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53 человека погибли в торговом центре в Кемерово. Кто ответит за произошедшее?

26 марта 2018 08:40
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Новости России. Уголовное дело сразу по нескольким статьям возбуждено после крупного пожара в торговом центре в Кемерово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый крупный пожар в России за последние 100 лет. Хронология трагедии в Кемерово

53 человека погибли в торговом центре в Кемерово. Кто ответит за произошедшее? -1

53 человека погибли в торговом центре в Кемерово. Кто ответит за произошедшее? -3

Не менее 4 человек, которые могут быть ответственны за произошедшее, задержаны и будут допрошены следователями. На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы. В них задействованы сотни человек и десятки единиц техники. Ситуация осложняется угрозой обвалов. Не менее 16 посетителей числятся пропавшими без вести.

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# Фотофакт # Пожар в торговом центре в Кемерово

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