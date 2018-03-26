53 человека погибли в торговом центре в Кемерово. Кто ответит за произошедшее?

Новости России. Уголовное дело сразу по нескольким статьям возбуждено после крупного пожара в торговом центре в Кемерово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не менее 4 человек, которые могут быть ответственны за произошедшее, задержаны и будут допрошены следователями. На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы. В них задействованы сотни человек и десятки единиц техники. Ситуация осложняется угрозой обвалов. Не менее 16 посетителей числятся пропавшими без вести.

Следствие назвало две основные версии трагедии в ТЦ в Кемерово