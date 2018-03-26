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Следствие назвало две основные версии трагедии в ТЦ в Кемерово

26 марта 2018 08:14
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Новости России. Жители Кемерово выстраиваются в очередь для сдачи донорской крови пострадавшим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следствие назвало две основные версии трагедии в ТЦ в Кемерово -1

К месту трагедии люди несут цветы и свечи. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Задержаны несколько человек. Расследованием занимается Главное следственное управление России. Московские эксперты уже работают на месте.

Следствие назвало две основные версии трагедии в ТЦ в Кемерово -4

Известно, среди причин пожара рассматриваются две основные версии: неисправность проводки и детская шалость.  Во всех городах области назначены внеплановые проверки торговых центров, учреждений культуры и образования.

# Фотофакт # Пожар в торговом центре в Кемерово

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