Следствие назвало две основные версии трагедии в ТЦ в Кемерово

Новости России. Жители Кемерово выстраиваются в очередь для сдачи донорской крови пострадавшим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К месту трагедии люди несут цветы и свечи. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Задержаны несколько человек. Расследованием занимается Главное следственное управление России. Московские эксперты уже работают на месте.