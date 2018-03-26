Следствие назвало две основные версии трагедии в ТЦ в Кемерово

Новости России. Жители Кемерово выстраиваются в очередь для сдачи донорской крови пострадавшим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Жители Кемерово выстраиваются в очередь для сдачи донорской крови пострадавшим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К месту трагедии люди несут цветы и свечи. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Задержаны несколько человек. Расследованием занимается Главное следственное управление России. Московские эксперты уже работают на месте.
Известно, среди причин пожара рассматриваются две основные версии: неисправность проводки и детская шалость. Во всех городах области назначены внеплановые проверки торговых центров, учреждений культуры и образования.