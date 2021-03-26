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50-летие независимости празднуют в Бангладеш. Александр Лукашенко поздравил президента страны

26 марта 2021 08:46
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Новости Бангладеш. Национальный праздник отмечают жители Бангладеш. Ровно 50 лет назад государство получило независимость от Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

50-летие независимости празднуют в Бангладеш. Александр Лукашенко поздравил президента страны-1

Обычно по случаю знаменательной даты по всей стране проходят торжественные мероприятия и массовые гулянья: ярмарки, концерты и парады.

С 50-летием независимости Народной Республики Бангладеш президента страны поздравил белорусский лидер.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Абдул Хамид # Фотофакт

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