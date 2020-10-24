В Японии отбирают астронавтов для участия в проекте освоения Луны

Новости Японии. Правительство Японии начало набор астронавтов для участия в проекте освоения Луны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ожидается, что конкурс начнется через год.
Новости Японии. Правительство Японии начало набор астронавтов для участия в проекте освоения Луны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ожидается, что конкурс начнется через год.
В конце сентября NASA опубликовало план программы. Первый беспилотный полет космического корабля в рамках этого проекта намечен на 2021 год. Он продлится около месяца. Через два года намечен пилотируемый полет.
Японская сторона считает важным, чтобы в проекте принимали участие и японские специалисты.