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В Японии отбирают астронавтов для участия в проекте освоения Луны

24 октября 2020 12:35
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Новости Японии. Правительство Японии начало набор астронавтов для участия в проекте освоения Луны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что конкурс начнется через год.

В Японии отбирают астронавтов для участия в проекте освоения Луны-1

В конце сентября NASA опубликовало план программы. Первый беспилотный полет космического корабля в рамках этого проекта намечен на 2021 год. Он продлится около месяца. Через два года намечен пилотируемый полет.

Японская сторона считает важным, чтобы в проекте принимали участие и японские специалисты.

# Космос # Фотофакт

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