В Японии отбирают астронавтов для участия в проекте освоения Луны

Ожидается, что конкурс начнется через год.

Новости Японии. Правительство Японии начало набор астронавтов для участия в проекте освоения Луны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конце сентября NASA опубликовало план программы. Первый беспилотный полет космического корабля в рамках этого проекта намечен на 2021 год. Он продлится около месяца. Через два года намечен пилотируемый полет.