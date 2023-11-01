В Газе сообщают об атаке на крупнейший лагерь беженцев

Израиль расширяет масштабы наземной операции в Газе. Сейчас ЦАХАЛ атакует сектор с пяти сторон. Наступление сухопутных подразделений ведется одновременно с воздушными атаками и артиллерийскими обстрелами анклава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что под удар попал и один из крупнейших лагерей беженцев. По сообщению Минздрава Газы, погибли и ранены около 400 человек. Однако эти данные могут быть неточными.

Власти Египта согласились принять около 100 тяжелораненых жителей. За последние сутки в Газу въехало 66 грузовиков с гуманитарной помощью, но этого катастрофически не хватает. Кроме того, возникли серьезные проблемы с ее распределением. Раздача продовольствия и медикаментов становится невозможной из-за грабежей магазинов и складов.