35-летний мужчина подозревается в нападении с ножом на посетителей торгового центра в Пекине

Новости Китая. Днём 11 февраля в Пекине мужчина напал на покупателей в торговом центре Joy City в районе Сидань.
По сведениям The Straits Times, в результате нападения одна женщина убита, 10 женщин и трое мужчин ранены. Подозреваемого задержали, пострадавших госпитализировали.
Задержанный 35-летний мужчина рассказал, что планировал атаку заранее. По словам подозреваемого, так он «выражал своё недовольство».
Зимой прошлого года в Китае трое неизвестных напали на прохожих с ножами.
Погибло не менее 5 человек – подробности здесь.