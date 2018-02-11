35-летний мужчина подозревается в нападении с ножом на посетителей торгового центра в Пекине

Новости Китая. Днём 11 февраля в Пекине мужчина напал на покупателей в торговом центре Joy City в районе Сидань.

По сведениям The Straits Times, в результате нападения одна женщина убита, 10 женщин и трое мужчин ранены. Подозреваемого задержали, пострадавших госпитализировали.

Задержанный 35-летний мужчина рассказал, что планировал атаку заранее. По словам подозреваемого, так он «выражал своё недовольство».

Зимой прошлого года в Китае трое неизвестных напали на прохожих с ножами.