Александр Лукашенко поздравил Президента Ирана с годовщиной победы Исламской революции

Новости Беларуси. Официальный Минск рассчитывает на успешную реализацию стратегических белорусско-иранских проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом говорится в поздравлении Президента Александра Лукашенко Хосану Роухани по случаю 39-й годовщины победы Исламской революции. Сегодня, 11 февраля, в крупных города Ирана проходят праздничные манифестации и шествия.

Минск и Тегеран связывает более чем 20-летняя история дипотношений. 2017 год стал самым успешным в торговле. В будущем страны намерены расширить партнерство. Среди перспективных направлений – проекты в сфере автомобилестроения и производства сельскохозяйственной техники. Разработана также карта сотрудничества в банковской сфере.