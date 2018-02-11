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В США в руке у 11-летнего ребёнка неделю росла улитка

11 февраля 2018 12:30
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Новости США. В США у 11-летнего мальчика в руке выросла улитка. Калифорнийские учёные были встревожены обнаружением животного, которого извлекли при помощи скальпеля.

Как сообщает BMJ, уникальная способность улитки «запечатывать» влагу в своей оболочке позволили ей неделю выживать во враждебной среде абсцесса кожи. На момент извлечения размер моллюска составил 4 миллиметра. Врачи разрешили мальчику оставить улитку себе, но она прожила только один день.

В США в руке у 11-летнего ребёнка неделю росла улитка -1

Фото: BMJ Case Reports

По имеющимся сведениям, родители ребёнка обратились за помощью, когда заметили, что антисептическая мазь не помогает его красной и опухшей руке заживать. После удаления моллюска рука мальчика зажила через неделю.

Предполагается, что яйцо улитки попало в руку ребёнка, когда он поранился в водоёме.

В медицинской литературе ранее не было подобного задокументированного случая.

Осенью прошлого года в Индии врачи извлекли из желудка мужчины гвозди, монеты и лезвия.

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# Необычное

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