В США в руке у 11-летнего ребёнка неделю росла улитка

Новости США. В США у 11-летнего мальчика в руке выросла улитка. Калифорнийские учёные были встревожены обнаружением животного, которого извлекли при помощи скальпеля.
Как сообщает BMJ, уникальная способность улитки «запечатывать» влагу в своей оболочке позволили ей неделю выживать во враждебной среде абсцесса кожи. На момент извлечения размер моллюска составил 4 миллиметра. Врачи разрешили мальчику оставить улитку себе, но она прожила только один день.
По имеющимся сведениям, родители ребёнка обратились за помощью, когда заметили, что антисептическая мазь не помогает его красной и опухшей руке заживать. После удаления моллюска рука мальчика зажила через неделю.
Предполагается, что яйцо улитки попало в руку ребёнка, когда он поранился в водоёме.
В медицинской литературе ранее не было подобного задокументированного случая.
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