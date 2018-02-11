В США в руке у 11-летнего ребёнка неделю росла улитка

Как сообщает BMJ, уникальная способность улитки «запечатывать» влагу в своей оболочке позволили ей неделю выживать во враждебной среде абсцесса кожи. На момент извлечения размер моллюска составил 4 миллиметра. Врачи разрешили мальчику оставить улитку себе, но она прожила только один день.

Новости США. В США у 11-летнего мальчика в руке выросла улитка. Калифорнийские учёные были встревожены обнаружением животного, которого извлекли при помощи скальпеля.

По имеющимся сведениям, родители ребёнка обратились за помощью, когда заметили, что антисептическая мазь не помогает его красной и опухшей руке заживать. После удаления моллюска рука мальчика зажила через неделю.

Предполагается, что яйцо улитки попало в руку ребёнка, когда он поранился в водоёме.

В медицинской литературе ранее не было подобного задокументированного случая.

Осенью прошлого года в Индии врачи извлекли из желудка мужчины гвозди, монеты и лезвия.