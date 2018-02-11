В США около Гранд-Каньона разбился вертолёт с туристами: есть погибшие

Новости США. В США около Гранд-Каньона разбился туристический вертолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На его борту находились по меньшей мере семь человек. Трое погибли.

За жизни еще четверых борются медики. Их состояние оценивается как критическое. У полиции есть основания полагать, что на борту было на два человека больше. Их сейчас разыскивают.

ЧП произошло в тот момент, когда вертолет совершал прогулочный рейс над каньоном. Причина крушения пока непонятна.