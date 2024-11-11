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30 миллионов человек оказались в опасной зоне из-за лесных пожаров в США

11 ноября 2024 07:50
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Около 30 миллионов американцев – в опасной зоне из-за лесных пожаров на северо-востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 миллионов человек оказались в опасной зоне из-за лесных пожаров в США-2

Огонь бушует в трех штатах, включая Нью-Йорк. Зафиксировано более 100 очагов возгорания, с которыми пока не могут справиться спасатели. Им мешает засуха и сильный ветер. В пригороде Нью-Йорка пламя угрожает минимум полусотне домов. Жителей мегаполиса предупредили об ухудшении качества воздуха.

# Природные явления # США

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