В Германии закрылось почти 400 аптек с начала 2024-го

В Германии массово закрываются аптеки. Только с начала 2024 года их стало меньше почти на 400, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А если учесть, что каждая обслуживает около 5 000 человек, то проблема касается минимум 2 миллионов немцев. Как заявили в отраслевой ассоциации, причиной прекращения работы стали растущие расходы, в частности на аренду помещений, дефицит квалифицированных кадров и проблемы с доставкой препаратов.