Прямой эфир

В Германии закрылось почти 400 аптек с начала 2024-го

11 ноября 2024 07:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Германии массово закрываются аптеки. Только с начала 2024 года их стало меньше почти на 400, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии закрылось почти 400 аптек с начала 2024-го-2

А если учесть, что каждая обслуживает около 5 000 человек, то проблема касается минимум 2 миллионов немцев. Как заявили в отраслевой ассоциации, причиной прекращения работы стали растущие расходы, в частности на аренду помещений, дефицит квалифицированных кадров и проблемы с доставкой препаратов.

# Международная политика # Германия

Другие новости рубрики

Все новости
На Кубе произошли два мощных землетрясения
11 ноября 2024 07:03

На Кубе произошли два мощных землетрясения

В Стамбуле на полной скорости перевернулся автобус – есть жертвы
11 ноября 2024 07:03

В Стамбуле на полной скорости перевернулся автобус – есть жертвы

Трамп позвонил Путину после победы на выборах в США – Washington Post
11 ноября 2024 06:41

Трамп позвонил Путину после победы на выборах в США – Washington Post